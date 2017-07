19-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Lohner Freizeitsee

gn Lohne. Ein 19-jähriger Mann aus Lingen ist am Mittwochabend bei einem tragischen Badeunfall im Lohner Freizeitsee gestorben, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten bis in die Nachtstunden, sie sollen den Ablauf des Geschehens bis ins Detail rekonstruieren. Folgendes spielte sich demnach am Freizeitsee ab.

Der aus Eritrea stammende Mann befand sich mit acht Freunden ab 16.00 Uhr am Lohner See. Der 19 Jahre alte Mann begab sich dann alleine in Sichtweite seiner Freunde in den See und hielt sich zunächst im Nichtschwimmerbereich auf. Obwohl er nach übereinstimmenden Angaben seiner Begleiter Nichtschwimmer war, überschritt er um 16:25 Uhr die Trennlinie zum Schwimmerbereich. Dort konnten Zeugen beobachten, dass er unvermittelt unterging und unter der Wasseroberfläche verschwand.

Wiederbelebungsversuche erfolglos

Die sofort alarmierte Feuerwehr und weitere Rettungskräfte von DLRG und Polizei rückten zur Rettung mit einem Großaufgebot an. Im Zuge der Rettung wurde der See im weiteren Verlauf komplett geräumt. Eine halbe Stunde nach der Alarmierung gelang es den Rettungskräften den 19-jährigen Mann zu bergen. Er wurde sofort reanimiert und unter Reanimationsbedingungen auch in das Lingener Krankenhaus gefahren, wo er jedoch am frühen Abend verstarb.

Zur Betreuung der Begleitpersonen des Verunglückten wurde ein Notfallseelsorger eingesetzt. Die Polizei schließt Fremdverschulden als Unglücksursache aus und geht nach Bewertung aller Umstände von einem tragischen Badeunfall aus.

19-Jähriger stirbt nach Badeunfall