1361 Euro für die Kinderkrebsstation Münster

Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt der Dorfgemeinschaft und des FSV Füchtenfeld übergab die Beachvolleyballabteilung des Vereins einen Spendenscheck in Höhe von 1361 Euro an Heike Weßling vom Förderverein der Kinderkrebsstation in Münster.