100.000 Euro Sachschaden bei nächtlichem Brand in Lohne

ab Lohne. Ein brennendes Gebäude auf dem Grundstück eines Landhandels im Ortskern von Lohne hat in der Nacht zu Dienstag die Feuerwehren der Gemeinde Wietmarschen in Atem gehalten. Sie rückten gegen 23.30 Uhr zu dem alten Gehöft an der Ecke Lohner Straße/Franz-Josef-Straße aus. Dort hatten nach Angaben der Polizei mehrere Strohballen und größere Mengen Düngemittel Feuer gefangen. „Erste Feststellungen deuten darauf hin, dass der Brand durch einen technischen Defekt in einem Stromkasten entstanden sein könnte“, berichtete die Polizei am Dienstag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/100000-euro-sachschaden-bei-naechtlichem-brand-in-lohne-202133.html