Empfehlung - 100 Radler im Windschatten des Bürgermeisters Wellen

Lohne Bei der Radtour der CDU mit Bürgermeister Manfred Wellen erfuhren die etwa 100 Lohner Teilnehmer, dass sich in ihrem Heimatort in etlichen Bereichen viel bewegt. Wellen und der CDU-Vorsitzende Dieter Nüssen freuten sich, dass wieder so viele Interessierte an der Radtour quer durch Lohne teilnahmen. Start war am Schützenhaus zum ersten Etappenziel „Grundschule“. Voran radelten Wellen, die 2. stellvertretende Bürgermeisterin Monika Wassermann, Ehrenbürgermeister Heinz Welling und Nüsse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/100-radler-im-windschatten-des-buergermeisters-wellen-247277.html