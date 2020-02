Empfehlung - Heimatverein Lohne wählt zwei neue Ehrenmitglieder

Lohne Die beiden Mitglieder Dr. Franz Lambert Eisele und Walter Vogt hätten sich, so Vorsitzender Georg Borker in seiner Laudatio, „große Verdienste“ um den Heimatverein Lohne erworben. Borker hob hervor, dass Walter Vogt von 2008 bis 2019 mit großem Erfolg im Vorstand des Heimatvereins tätig gewesen sei, davon allein 10 Jahre als 2. Vorsitzender. Darüber hinaus habe er eine Vielzahl an Ausstellungen geplant, vorbereitet und organisiert, so zuletzt die Ausstellung „Tod und Trauer“. Wenn Walter Vogt ein Projekt in die Hand nehme, sei der Erfolg vorprogrammiert. Er sei ein Kenner der Geschichte Lohnes und auch der anderen Ortsteile der Gemeinde. Auch habe er sich ein umfangreiches Wissen zu vielen Stammbäumen und -geschichten von Lohner Familien erarbeitet. Auf dieses Wissen werde nach der Devise „nicht verzagen, Walter fragen“, gerne zurückgegriffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/-heimatverein-lohne-waehlt-zwei-neue-ehrenmitglieder-344490.html