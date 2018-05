Empfehlung - Zwei Tote bei Unfall auf der Bundesstraße 54

Steinfurt. Auf der B45 bei Steinfurt sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Kleinwagen, der in Richtung Gronau unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei sind zwei Personen, die in dem Kleinwagen saßen, tödlich verletzt worden. Die Unfallstelle liegt zwischen Borghorst und Nordwalde. Die B 54 war zwischen den Anschlussstellen Nordwalde und Borghorst in beiden Richtungen gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/zwei-tote-bei-unfall-auf-der-bundesstrasse-54-236272.html