Zum Beethoven-Jahr: Musikalisches Kaleidoskop in Ochtrup

Der Ochtruper Kulturring ist am Sonntag, 16. Februar, auf Haus Welbergen Gastgeber eines musikalischen Kaleidoskops in Anlehnung an den 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven, der 2020 international gefeiert wird.