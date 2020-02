Zugausfälle ab 26. Februar zwischen Rheine und Lingen

Bielefeld/Münster/Rheine Wie die im ostwestfälischen Bielefeld sitzende Westfalenbahn mitteilt, wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten der DB Netz AG müssten sich Fahrgäste jedoch auf Verzögerungen im Bahnverkehr einrichten. Im Einzelnen wird während der Bauphase ein Schienenersatzverkehr mit Bussen die entfallenen Verbindungen zwischen Rheine, Salzbergen, Leschede und Lingen ersetzen.

Reisende aus Münster in Richtung Meppen nutzen in Rheine den Schienenersatzverkehr bis Lingen (Ems) und steigen dort um in den regulär verkehrenden Zugverkehr der Westfalenbahn.

Reisende aus Emden in Richtung Münster fahren mit dem Zug bis Lingen und steigen dort um in den Schienenersatzverkehr bis Rheine. In Rheine können Fahrgäste dann in den regulär verkehrenden Zugverkehr der Westfalenbahn umsteigen. Die Bahn weist jedoch daraufhin, dass die Mitnahme von Fahrrädern im Schienenersatzverkehr nicht möglich ist.

Der Ersatzfahrplan kann ab sofort online auf www.westfalenbahn.de sowie in den betroffenen Bahnhöfen eingesehen werden.

Die Fahrplanabweichungen sind zudem in den digitalen Auskunftsmedien der Deutschen Bahn hinterlegt. Für weitere Fahrgastfragen steht die Westfalenbahn-Hotline unter 0521 55777755 bereit.