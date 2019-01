Empfehlung - Zuckerfloristin aus Rheine fertigt filigrane Kunstwerke an

Rheine Mehrmals läuft Katrin Schamber die Treppen in ihrem Eigenheim in Rheine-Dutum in den ersten Stock hinauf. Jedes Mal, wenn die temperamentvolle 53-Jährige heruntereilt, hält sie Urkunden, Medaillen und Zeitungsausschnitte in den Händen. Ihren wohl höchsten Preis, eine Goldmedaille, erhielt sie 2015 auf der Weltmeisterschaft der Zuckerfloristen in Minsk in Weißrussland. Dicht an dicht ausgebreitet, belegen die Auszeichnungen Tische und das lilafarbene Sofa im Wohn- und Esszimmer. Lila ist die Lieblingsfarbe der Rheinenserin. Das zeigt sich auch vereinzelt in den Kunstwerken, für die sie die zahlreichen Auszeichnungen in den letzten sechs Jahren bekommen hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/zuckerfloristin-aus-rheine-fertigt-filigrane-kunstwerke-an-274999.html