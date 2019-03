Empfehlung - Zu Besuch im vielfältigen GOP „Appartment“ in Münster

Münster In der Studentenstadt Münster gibt es viele bunt zusammengewürfelte Wohngemeinschaften. Doch vermutlich ist keine so künstlerisch vielfältig wie die WG, die bis zum 5. Mai im GOP-Varieté-Theater in Münster gastiert. Unter der Regie von Sabine Rieck „wohnen“ in der etwa zweistündigen Show „Appartment“ neun Künstler, die ein weites Spektrum im Varieté abdecken. Hochklassige Akrobatik, mitreißende Comedy und Jonglagekunst wechseln sich ab. Dabei steigert sich die Show von Auftritt zu Auftritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/zu-besuch-im-vielfaeltigen-gop-appartment-in-muenster-287608.html