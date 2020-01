Empfehlung - Ziege wurde am Silvesterabend in Wettringer Garage gefunden

Wettringen Haben Sie schon mal etwas zum Fundbüro gebracht? Vielleicht eine Kette, die liegen geblieben ist? Oder eine Fahrrad, dessen Besitzer sich nicht herausfinden ließ? Stefanie und Egon Brünen haben eine Ziege als Fundsache bei der Gemeinde Wettringen gemeldet. Ein Nachbar der Brünens hat eine Garage, in der er Dinge lagert und bei der die Tür nicht ganz geschlossen war. Am frühen Silvesterabend gegen 17 Uhr wollte er dort etwas herausholen und sah, dass in seiner Garage ein Tier lag. Daraufhin rief er Egon Brünen an. Dieser kennt sich mit Tieren aus, ist auf einem Hof aufgewachsen und hat selber immer Tiere gehabt. „Erst habe ich gedacht, die Nachbarn wollen mich verarschen. Ich bin dann rüber und dann lag dort die Ziege“, erzählt Brünen im Gespräch mit der Münsterländischen Volkszeitung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/ziege-wurde-am-silvesterabend-in-wettringer-garage-gefunden-338774.html