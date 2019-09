Empfehlung - Wohnhaus in Münster mit Absicht in die Luft gesprengt?

Münster Die Beamten sollten einer Gerichtsvollzieherin bei einer Zwangsräumung am Vormittag Hilfe leisten. Ein Amtstierarzt schläferte zwei Pferde ein, die durch die Explosion verletzt worden waren. Die Ermittler richteten eine Mordkommission ein, da die beiden Frauen die Explosion am Morgen laut Staatsanwaltschaft offenbar in Suizidabsicht auslösten – und dabei den Tod Unbeteiligter in Kauf genommen haben sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/wohnhaus-in-muenster-mit-absicht-in-die-luft-gesprengt-319348.html