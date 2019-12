/ Lesedauer: ca. 4min Wie am FMO künftig Berufspiloten ausgebildet werden

Am Flughafen Münster/Osnabrück sollen künftig Berufspiloten ausgebildet werden: Die niederländische Fluggesellschaft AIS Airlines, die vom FMO aus nach Berlin, Kopenhagen und Stuttgart fliegt, will am FMO einen Ableger ihrer AIS Flight Academy eröffnen.