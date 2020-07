Westfalenbahn: 1,3 Millionen Euro für schnelleres WLAN

Bielefeld Über 1,3 Millionen Euro investieren die Auftraggeber der Westfalenbahn, um ihren Fahrgästen in den Zügen schnelleres WLAN zu bieten. Das Geld stammt von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), dem Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), der Region Hannover und dem Regionalverband Großraum Braunschweig. Die Züge sind zwischen Braunschweig, Rheine und Bielefeld (RE60/RE70) sowie Rheine und Emden (RE15) unterwegs. Die Westfalenbahn selbst beteiligt sich mit rund 150.000 Euro.

„Mit diesem Projekt modernisieren wir das WLAN-Angebot auf zwei wichtigen Strecken. Für Fahrgäste ist das ein wichtiger Punkt. Unter dem Stichwort ,Komfort‘ wir sehen es auch als Schritt, um die Fahrgastinformationen – vor allem bei Störungen – zu verbessern“, sagt Carmen Schwabl, Geschäftsführerin der LNVG. „Kostenloses WLAN in allen Fahrzeugen und Stationen des öffentlichen Nahverkehrs erhöht für unsere Fahrgäste nicht nur die Aufenthaltsqualität. Ein durchgängiges WLAN-System erleichtert auch die individuelle Planung der Anschlussverbindungen“, betont Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover. Ralf Sygusch, Verbandsdirektor des Regionalverbandes Großraum Braunschweig, ergänzt: „Unsere Fahrgäste erwarten moderne Züge mit einer zeitgemäßen Ausstattung. Dazu gehört eine zuverlässig funktionierende Internetverbindung. Mit dem jetzt geschaffenen Angebot halten wir das vor.“

Zwölf „Access-Points“ in den Doppelstockzügen (Linien RE60/RE70) sowie vier „Access-Points“ in den FIRT3-Triebzügen (Linie RE15) sollen für eine zuverlässige Internetverbindung aus drei Mobilfunknetzen sorgen. „Mit konstanten Geschwindigkeiten im LTE-Bereich können die Fahrgäste täglich auf ein Datenvolumen von einem Gigabyte zugreifen – soweit die Netzabdeckung entlang der Strecken dies zulässt“, heißt es vonseiten der Westfalenbahn. Bei dem Modernisierungsprojekt wurden über 4500 Schrauben verbaut sowie 5600 Meter Antennen- und 1400 Meter Netzwerkkabel in den 28 Triebwagen verlegt. Dazu kommen 1300 Antennen- und 530 Netzwerkstecker.

Thomas Kopp, Geschäftsführer der Westfalenbahn erklärt: „Mit der Modernisierung möchten wir den steigenden Bedarf der Fahrgäste decken und die Fahrt in unseren Zügen noch angenehmer gestalten.“ Das neue WLAN-Angebot soll den Kunden ab sofort kostenlos zur Verfügung stehen.