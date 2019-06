Empfehlung - Westfälische Hochschule will Standort in Ahaus schließen

Ahaus Laut einem Bericht der Münsterland Zeitung wird die Westfälische Hochschule ihren Standort an der Parallelstraße aufgeben. Der Studienort Ahaus habe sich in den vergangenen Jahren „trotz des enormen Engagements Vieler nicht so entwickelt, wie erhofft.“ Das hatte Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd Kriegesmann in einem Brief an verschiedene Unternehmen geschrieben, die sich seit Jahren für das Duale Studium in Ahaus einsetzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/westfaelische-hochschule-will-standort-in-ahaus-schliessen-304389.html