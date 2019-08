Empfehlung - Weltweit kleinster Foodtruck: Pommes vom E-Roller in Münster

Münster Mit einer Schnapsidee zum Rekordhalter: Carsten Hoppe hat offiziell „den kleinsten Foodtruck der Welt“ - einen E-Roller mit einer Bank aus Bierkisten, in denen Platz für einen kleinen Grill und alle dazugehörigen Utensilien ist. Der „Pommes Män“ aus Münster ist Tüftler, Caterer und YouTuber. Sein Motto: Do it yourself – und je verrückter, desto besser.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/weltweit-kleinster-foodtruck-pommes-vom-e-roller-in-muenster-316034.html