Empfehlung - Ehemalige Synagoge in Gronau-Epe bauhistorisch untersucht

Gronau-Epe Das so unscheinbar wirkende Gebäude an der Wilhelmstraße 5 im Gronauer Ortsteil Epe birgt Geschichte: 1907 als Synagoge erbaut, wurde das Gotteshaus in der Reichspogromnacht 1938 wie fast alle Synagogen in Deutschland geschändet. Das Eper Synagogengebäude, vor allem der Dachstuhl, wurde durch Brandstiftung beschädigt. „Bezeichnend" findet Dr. Michael Huyer, Referatsleiter beim Amt für Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, „dass das Gebäude anschließend zu einem Feuerwehrhaus umgebaut wurde."(...)