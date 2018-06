Empfehlung - „2017 war für Agravis ein Wachstumsjahr“

gn Münster. „Insgesamt war es ein hartes Jahr mit schwierigen Erntebedingungen, intensivem Wettbewerb und gesellschaftlichen Diskussionen um die moderne Landwirtschaft. In diesem Umfeld haben wir uns positioniert und gemeinsam mit den Raiffeisen-Genossenschaften in unserem Arbeitsgebiet die Weichen für Marktanteilsgewinne und mehr Umsatz gestellt“, so Rickmers. Insbesondere die hohen Investitionen in strategische Kernbereiche der Agravis sowie in die Kundenbindung zeigten Wirkung. „Mit rund 87 Millionen Euro haben wir deutlich mehr investiert als ursprünglich geplant, aber der Markt bot uns Chancen, die wir nutzen wollten“, so der Agravis-Vorstandsvorsitzende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/web-artikel-237688.html