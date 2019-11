Helfer gesucht: Wärmebus rollt ab Sonntag durch Münster

Münster In diesem Jahr werden die Malteser durch das Projekt „Ein Rucksack voller Hoffnung“ unterstützt. Obdachlosen und Bedürftigen werden von Ehrenamtlichen des Projektes Rucksäcke mit Kleidung und allerlei Nützlichem gepackt und zur Verfügung gestellt. Die Helferinnen und Helfer starten am Sonntag, 17. November, am Welttag der Armen, und stehen dann jeden Sonntag in den Räumlichkeiten des Borromäums am Domplatz bereit. Verteilt werden dann jeweils von 14 bis 16 Uhr warmer Kaffee und Tee sowie eine Suppe aus der Malteser-Feldküche. Die Aktion läuft bis Mitte März.

Im vergangenen Jahr kamen immer rund 30 Personen zum Wärmebus der Malteser, erinnert sich Tobias Jainta, Stadtbeauftragter der Malteser. Das Angebot hätte sich schnell herumgesprochen. „Ursprünglich hatten wir vor, einen Wagen mit mobiler Küche zu kaufen und damit Wohnungslose in Münster in den kalten Monaten mindestens einmal im Monat an verschiedenen Ausgabeorten zu versorgen,“ so der Geschäftsführer der Malteser in Münster, Kai Flottmann. Aber dafür würden nach wie vor Gelder fehlen. „Wir haben aber mit dem Borromäum eine gute und zentrale Lösung gefunden, Wohnungslosen zumindest im Winter zu helfen“.

„Für uns persönlich ist es eine Herzensangelegenheit, weil wir gerade hilfsbedürftige Menschen direkt in unserer Stadt unterstützen können,“ erläutert Jainta. In die Planung mit eingebunden waren auch die Verantwortlichen des „Arbeitskreises Wohnungslosenhilfe“, die dieses Projekt als sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Angeboten unter der Woche sehen.

Die Malteser werben weiter um Spenden und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für das Projekt. Interessenten können sich über info@malteser-muenster.de oder unter 0251 97 12 168 bei dem Malteser Hilfsdienst in Münster melden.