Empfehlung - Vom FMO auf die Blumeninsel

Greven Am Weihnachtswochenende ist die Fluggesellschaft Germania erstmalig zu gleich zwei neuen Zielen vom Flughafen Münster/Osnabrück gestartet. Am vergangenen Samstag hob ein Airbus A319 in Richtung Salzburg ab. Am ersten Weihnachtstag fand dann der Premierenflug nach Madeira statt. Nach Salzburg fliegt Germania nun jeden Samstag. Immer dienstags geht es vom FMO jetzt auf die Blumeninsel Madeira. Sie wird aufgrund des ganzjährig angenehm warmen Klimas häufig die „Insel des ewigen Frühlings“ genannt. Germania bietet Flüge nach Madeira in den Weihnachtsferien und regelmäßig dann ab Mitte Februar bis Mitte Juni an. Buchbar sind die Flüge in jedem Reisebüro, auf www.fmo.de und direkt bei Germania unter www.flygermania.com.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/vom-fmo-auf-die-blumeninsel-273634.html