Viel Lob vom deutschen Botschafter für Urologen aus Gronau

Zum fünften Mal seit 2012 hat sich der Gronauer Urologe Dr. Jörg Zinke mit einem Team auf den Weg nach Tansania gemacht. Die Experten leisteten in Ostafrika medizinische Hilfe und arbeiteten am Aufbau einer Urologieabteilung in Peramiho.