Nordwalde Diese Nacht werden die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte von Feuerwehr , Rettungsdienst, Hilfsorganisationen und Polizei wohl so schnell nicht mehr vergessen: Ein nach ersten Erkenntnissen offenbar geistig verwirrter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag den Notruf gewählt und eine eigentlich unglaubliche Situation in Nordwalde zwischen Steinfurt und Münster offensichtlich so glaubhaft geschildert, dass sich die Kreisleitstelle in Rheine gezwungen sah, einen Alarm seltenen Ausmaßes auszulösen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/verwirrter-mann-loest-grosseinsatz-in-nordwalde-aus-291564.html