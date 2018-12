Empfehlung - Vermisste Mutter in Heek erstochen und in Teich versenkt

Heek/BorkenDie mutmaßliche Leiche der jungen Frau wurde aus einem Teich geborgen, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Die 23-jährige Mutter von drei Kindern wurde seit dem 11. August vermisst. Ihr Mann war bereits verdächtigt worden, die Frau umgebracht zu haben. Der 32-jährige Russe sitzt seit dem 23. September in Untersuchungshaft. Er schwieg bislang zu den Vorwürfen, habe die Tat aber bei einem erneuten Verhör am Montag eingeräumt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/vermisste-mutter-in-heek-erstochen-und-in-teich-versenkt-271167.html