Verlorener Ehering taucht in Einzahlungsautomaten wieder auf

Ibbenbüren/Steinfurt In dem Ring waren der Name „Sabine“ und zwei Daten eingraviert. Nachdem die Sparkasse ein Foto des Rings veröffentlicht hatte, meldete sich das Ehepaar. Wer die Glücklichen sind und wo sie wohnen, wurde derweil nicht verraten.

Dem WDR gegenüber erzählte Thorsten Laumann von der Kreissparkasse Steinfurt jedoch, dass Sabines Ehemann seinen Ehering schon seit der Hochzeit nicht mehr trug. Denn er habe ihn bei der Arbeit gestört. Stattdessen verwahrte er das Schmuckstück in einem Glas, in dem das Paar auch Kleingeld sammelte. Beim Abgeben der Geldstücke muss dann wohl der Ring aus Versehen mit in der Kleingeldzählmaschine der Kreissparkasse Steinfurt gelandet sein.

Das passiert immer wieder mal, so Laumann laut Medienbericht. In seinem Büro befinde sich eine Schatulle voller Fundstücke, darunter Büroklammern, Knöpfe und Ringe, die die Sparkassenmitarbeiter in regelmäßigen Abständen aus der Kleingeldzählmaschine fischen.