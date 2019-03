Empfehlung - Verletzte bei Explosion auf Schulhof in Ahaus

Ahaus Während einer Pause kam es am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Vorplatz des Berufskollegs Lise Meitner am Lönsweg in Ahaus zu einem Vorfall, bei dem mindestens sechs Schüler leicht verletzt wurden. Zur Tatzeit rollte eine mit Papier umwickelte und qualmende Getränkedose in eine auf dem Platz stehende Schülergruppe. Die Dose explodierte mit einem sehr lauten Knall. Die sechs leicht verletzten Schülerinnen und Schüler im Alter von 21 bis 28 Jahren klagten über Kopfschmerzen und Ohrengeräusche. Alle setzten den Schulbesuch aber fort. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, aber zurzeit steht noch nicht fest, welches Sprengmittel benutzt wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/verletzte-bei-explosion-auf-schulhof-in-ahaus-288829.html