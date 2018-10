Empfehlung - Urenco Gronau: Kein Uran mehr für belgische Atomkraftwerke

Gronau Das Unternehmen habe den Schritt intern beschlossen, sagten am Dienstagabend die eiden Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) und Hubertus Zdebel (Die Linke). Sie hatten sich am Nachmittag mit dem Geschäftsführer der Urenco Deutschland, Dr. Joachim Ohnemus, und weiteren Vertretern der Urenco in Gronau getroffen. Hintergrund des Gesprächs ist ein Antrag im Bundestag, mit dem die Stilllegung der Urananreicherungsanlage und der Brennelementefertigungsanlage in Lingen durchgesetzt werden soll. Am 17. Oktober findet eine Anhörung dazu im Bundestag statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/urenco-gronau-kein-uran-mehr-fuer-belgische-atomkraftwerke-259123.html