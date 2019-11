Empfehlung - Unternehmen fordern weiteren Ausbau von FMO-Verbindungen

Greven Ausgerichtet wurde das Luftverkehrsforum am Dienstag am Flughafen Münster/Osnabrück FMO in Greven von den IHK‘s Nord Westfalen und Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. An den Gesprächen nahmen Wirtschaftsvertreter und Experten der Luftfahrtbranche teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/unternehmen-fordern-weiteren-ausbau-von-fmo-verbindungen-331789.html