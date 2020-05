Uni Münster: 311.588 Euro für Studenten in Not

Münster Mit diesem Ergebnis hatten auch die größten Optimisten nicht gerechnet: In nur drei Wochen spendeten 824 langjährige Förderer der Universität, Alumni, Beschäftigte der Universität, Bürger der Stadt und der Region, Unternehmen, Vereine und Stiftungen exakt 311.588 Euro für den Corona-Notfonds der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU). Auch viele Studenten zeigten sich mit ihren Kommilitonen solidarisch. „Die große Hilfsbereitschaft für die Studierenden, die jetzt eine wirklich schwere Zeit durchmachen, ist beeindruckend“, betont die Vorsitzende des „Allgemeinen Studierendenausschusses“ (AStA), Sara Movahedian. „Täglich erreicht die Sozialberatung des AStA eine Flut von Anträgen auf Unterstützung aus dem Notfonds. Wir sind erleichtert, dass uns jetzt Mittel zur Verfügung stehen, um schnell helfen zu können.“

Der Fonds hilft Studenten, die durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in existenzielle Not geraten sind, weil sie zum Beispiel ihren Nebenjob verloren haben, mit dem sie ihr Studium finanzieren. Daher ruft die Universitätsleitung seit Mitte April mit der Stiftung WWU Münster, der Universitätsgesellschaft Münster und dem AStA zu Spenden auf. Die Fachbereiche, der Alumni-Club WWU Münster und weitere Alumni- und Fördervereine der Universität haben sich diesem Aufruf angeschlossen. „Wir sind überwältigt von der Spendenbereitschaft“, sagt Petra Bölling, Leiterin der Stabsstelle Universitätsförderung und Koordinatorin des Notfonds. „In einer Zeit, in der jeder mit seinen eigenen Sorgen zu kämpfen hat, wissen wir das besonders zu schätzen. Uns erreichen ein- bis fünfstellige Beträge – jeder tut, was er kann. Wir sind dankbar für jeden einzelnen Beitrag.“

Die besondere Stärke des Corona-Notfonds sind die telefonischen Beratungsgespräche der AStA-Sozialberatung, die verschiedene Unterstützungsangebote bündelt. Die Betroffenen erhalten aus dem Notfonds Beihilfen in Höhe von jeweils bis zu 450 Euro. Das Geld wird nach einer Prüfung anhand definierter Richtlinien und einer Empfehlung durch die Sozialberatung an die Studenten überwiesen. Es muss nicht zurückgezahlt werden. Bisher wurden 106 Auszahlungen aus dem Notfonds bewilligt.