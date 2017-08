Unbekannte sprengen Geldautomaten in Rheine

gn Rheine. In der Nacht zu Freitag ist in Rheine ein Geldautomat gesprengt worden. Das teilt die Polizei in Steinfurt mit. Gegen 3 Uhr drangen zwei unbekannte, dunkel gekleidete Täter in die Räumlichkeiten eines Autohauses in Rheine-Mesum ein und sprengten den dortigen Geldautomaten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung mit einem dunklen Fahrzeug. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ. Die Ermittlungen dauern an.