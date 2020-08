Touristinfo Gronau: Mit Alpakas durch die Natur wandern

Gronau Am Sonntag, 27. September, und am Sonntag, 11. Oktober, bietet die Touristinfo in Gronau Alpaka-Wanderungen mit einem Picknick an. Start ist jeweils um 11 Uhr am Hof Oing, Brinkerhook 14, im Stadtteil Epe. Helena Oing, die sich um die Tiere auf dem Hof kümmert, sagt: „Wir freuen uns, dass die Alpaka-Wanderungen so gut ankommen und möchten gerne einen Einblick in die Tierwelt geben.“

Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden und führt vom Hof Oing durch den Wald vorbei an Feldern und Wiesen. Auf einer Wiese im Grünen wartet dann ein Picknick auf die Teilnehmer, mit Vollkorn-Sandwiches, Rohkost, Hackbällchen, Münsterländer Gewürzgurken und mehr. Tickets gibt es in der Touristinfo, Konrad-Adenauer-Straße 45, und online auf www.gronau-inside.de/fuehrungenwww.gronau-inside.de.