Toter im Garten: Vermutlich ein Unglücksfall

gn Münster/Hopsten. Im Garten eines Einfamilienhauses in Hopsten haben Anwohner in der Nacht auf Sonntag einen toten Mann gefunden. Die Polizei konnte anfangs weder Unfall noch Tötungsdelikt ausschließen. Nun ist die Leiche des 54-Jährigen untersucht worden.

„Die Obduktion am Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik Münster hat keinen Hinweis auf eine mögliche Fremdverursachung ergeben“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag in Münster. Die Rechtsmediziner gehen aufgrund der tödlichen Verletzungen von einem Sturz aus großer Höhe aus. „Der genaue Geschehensablauf in der Samstagnacht ist nach wie vor unklar“, erläuterte der Oberstaatsanwalt weiter. „Die Ermittler vermuten einen Unglücksfall.“