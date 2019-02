Empfehlung - Terrorübung für Grafschafter Polizisten

Rheine Amoklauf oder Terror-Angriff – wer in so einer Krisensituation Menschenleben retten will, muss schnell handeln. Weil jede Sekunde zählt, greifen die Polizisten ein, die als erste den Einsatzort erreichen. Das sind oft die Frauen und Männer, die im Streifendienst auf unseren Straßen unterwegs sind. Sie greifen zu, im Zweifel auch ohne auf die Unterstützung der Spezialkräfte. Polizeibeamte aus dem Münsterland sowie den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim trainieren diese komplexen Amok- und Terroreinsatzlagen realitätsnah in zwei Hubschrauberhallen auf dem ehemaligen Heeresflieger-Flugplatz in Rheine-Bentlage. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/terroruebung-fuer-grafschafter-polizisten-281838.html