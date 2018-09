Täter bedroht McDonalds-Angestellte in Ochtrup mit Machete

Ochtrup Zwei maskierte Täter haben in der Nacht zum Montag das Schnellrestaurant McDonalds unmittelbar am Kreisverkehr Laurenzstraße Postdamm/Lortzingstraße in Ochtrup überfallen. Die Angestellten hatten zu Geschäftsende um Mitternacht die Kundenzugänge verschlossen und waren mit Reinigungsarbeiten beschäftigt.

„Offenbar über einen Nebeneingang hatten sich zwei bewaffnete, etwa 20 bis 30 Jahre alte Männer Zugang zu den Räumen verschafft. Ein Täter bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe, der andere mit einer Machete. Dabei forderten sie die Herausgabe von Bargeld“, schildert die Polizei den Tathergang.

Nachdem die Täter das Geld erhalten hatten, mussten sich die Angestellten auf den Boden zu knien. Ein Räuber versprühte dann Reizgas. Dadurch wurden zwei Angestellte leicht verletzt. Danach flüchteten die Täter aus dem Gebäude zur Laurenzstraße, von wo sie dann in Richtung Hellstiege rannten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Überfall.

Die Beamten veröffentlichten eine Täterbeschreibung. Demnach waren die beiden 20 bis 30 Jahre alt und hatten kräftige Staturen. Sie waren circa 170 cm groß. Beide waren schwarz gekleidet. Einer der Männer soll Deutsch mit einem unbekannten Akzent gesprochen haben. Der Überfall hat nur sehr kurze Zeit gedauert. Um 00.05 Uhr verließen die Täter das Restaurant bereits wieder.