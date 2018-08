Strohballenbrand sorgt für hohen Sachschaden

Ein Brand in einem Strohlager in Vreden hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag in Atem gehalten. Der Sachschaden soll bei rund 500.000 Euro liegen. In den vergangenen Wochen hatte es häufiger in Vreden und Ahaus gebrannt. Die Polizei ermittelt.