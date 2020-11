Archäologen haben an der Bültstraße/Dränke in Ochtrup Spuren frühneuzeitlicher Stadtbefestigung gefunden. Gegen die Eroberung Ochtrups durch spanische Truppen sei die Töpferstadt damals allerdings nicht gefeit gewesen, erzählt LWL-Archäologe Dennis Becker. Foto: Archäologie am Hellweg eG/ Ulrich Holtfester