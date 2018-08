Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Urenco-Mitarbeiter

Ein Nordhorner hat Patronen und Patronenhülsen an seinem Arbeitsplatz aufbewahrt. Besonders brisant daran: Er arbeitet in der Urananreicherungsanlage von Urenco in Gronau. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Waffenrechtverstößen.