Sprengsätze an Container geben Gronauer Polizei Rätsel auf

Gronau Demnach hatte eine Zeugin am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr, so Daniel Maltese von der Pressestelle Kreispolizeibehörde Borken, auf einem Firmengelände in einem Gewerbegebiet eine Detonation wahrgenommen. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter der Firma fest, dass der Stahlcontainer beschädigt war. Er wies an einer Seite ein großes Loch auf. Die Firma erstattete Anzeige bei der Polizei. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde ein Zusammenhang mit der Detonation am Abend zuvor hergestellt.(...)