Empfehlung - Sohn soll Mutter wegen Erbstreits in Brunnen ertränkt haben

Neuenkirchen Wegen Erbstreitigkeiten soll ein Mann im Münsterland seine Mutter in einem Brunnen ertränkt haben. Ein Richter hat Haftbefehl wegen Mordes erlassen, wie die Polizei Münster am Dienstag mitteilte. Die Tote war bereits Ende Juni entdeckt worden, kurze Zeit später hatte man den Sohn erstmals festgenommen – aus Mangel an Beweise wurde der Mann allerdings wieder frei gelassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/sohn-soll-mutter-wegen-erbstreits-in-brunnen-ertraenkt-haben-323990.html