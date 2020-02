Empfehlung - Skulptur aus Venedig im LWL-Museum in Münster zu sehen

Münster Sean Scully präsentierte die zehn Meter hohe, begehbare und bunte Skulptur 2019 in der Basilica di San Giorgio Maggiore und lockte damit 300.000 Besucher an. Ab kommenden Montagabend wird die Skulptur im Foyer des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster für vier Wochen zu sehen sein. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/skulptur-aus-venedig-im-lwl-museum-in-muenster-zu-sehen-343650.html