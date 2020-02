Empfehlung - Selig schaukeln in St. Dionysius in Rheine

Rheine Pastor und Bürgermeister haben als erstes eine Schaukelpartie gewagt. Mit teils großem Staunen aller Beteiligten ist am Mittwochabend im Anschluss an die Aschermittwochs-Liturgie die Installation des Osnabrücker Künstlers Mario Haunhorst in der St. Dionysius-Kirche in Betrieb genommen worden. „Selig schaukeln, glauben, hoffen und lieben auf eigene Gefahr!“ lautet der Titel der künstlerischen Auseinandersetzung, deren zentrales Element eine groß dimensionierte Doppelschaukel ist, die in den Gewölbebögen des Mittelschiffs der Stadtkirche befestigt ist. Und Pfarrer Thomas Lemanski und Bürgermeister Peter Lüttmann waren die beiden ersten Personen, die sich auf die spannende Interaktion etwa zwei Meter über dem Kirchenboden schwebend einließen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/selig-schaukeln-in-st-dionysius-in-rheine-346002.html