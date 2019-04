Schwarzfahrerin beißt Schaffnerin bei Fahrt nach Osnabrück

Eine 22-Jährige hat am Mittwochnachmittag eine Zugbegleiterin gebissen. Die Schaffnerin hatte sie beim Schwarzfahren in der Westfalenbahn von Rheine nach Osnabrück erwischt. Es kam zum Streit, die 22-Jährige biss der Zugbegleiterin dabei in den Arm.