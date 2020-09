Diesen Entwurf für die geplante Kaffeerösterei in Rheine-Holsterfeld stellten die „Punkteins-Architekten“ am Donnerstag beim symbolischen ersten Spatenstich vor. Der Werksneubau soll Ende 2021 in Betrieb gehen und über 50.000 Tonnen Filterkaffee und ganze Bohnen für Lidl und Kaufland herstellen. Foto: Schrief