Schüttorfer wegen Missbrauchs an Dreijähriger vor Gericht

Ochtrup/Schüttorf Mit einer ungewöhnlichen Einlassung überraschte ein 39 Jahre alter Mann aus Schüttorf, dem unter anderem mehrfacher Kindesmissbrauchs an einer Dreijährigen vorgeworfen wird, am Freitag die erste Große Strafkammer beim Landgericht Münster. „Alles, was der Staatsanwalt in der Anklage vorgetragen hat, ist wahr, und ich gebe alles zu“, sagte der Schüttorfer gleich zu Beginn der Vernehmung durch das Gericht. Wie die Westfälischen Nachrichten berichteten, ließ der Mann allerdings durch seinen Verteidiger erklären, dass er sich zum Sachverhalt nicht äußern werde. Gegebenenfalls werde er sich im Laufe des Prozesses zu den Vorwürfen einlassen, so der Anwalt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/schuettorfer-wegen-missbrauchs-an-dreijaehriger-vor-gericht-346125.html