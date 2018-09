Schüsse auf St. Anna: 53-Jähriger sitzt in U-Haft

Zwei Geschosse haben im Juni eine Fensterscheibe am Westflügel der St.-Anna-Kirche in Neuenkirchen durchschlagen. Die Polizei hat jetzt einen 53-jährigen Mann in der Nachbarschaft der Kirche ermittelt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.