Empfehlung - Schrille und wilde Artisten heizen Zuschauern in Münster ein

Münster Ein Besuch im Varieté an einem Winterabend ist doch etwas Feines. Draußen ist es kalt, drinnen schön warm. In der Hand ein schmackhaftes Getränk, auf der Bühne viele gute Artisten, die ihre Körper scheinbar mühelos und ohne sichtbare Schweißtropfen verrenken. „Bang Bang“ heißt die aktuelle Show, die noch bis Sonntag, 10. März, im GOP Varieté-Theater in Münster zu sehen ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/schrille-und-wilde-artisten-heizen-zuschauern-in-muenster-ein-277843.html