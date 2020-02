Schlagerzirkus am 23. Oktober in der Stadthalle Rheine

Rheine Im Schlagerzirkus, der am 23. Oktober in der Stadthalle in Rheine gastiert, treffen die beliebtesten Formen der Unterhaltung zusammen, unvergängliche Melodien und hochkarätige Artisten und Sänger wecken Emotionen jenseits jeder Altersgrenze. Wer kennt sie nicht - „Sie süße Puppe aus der Bauchtanzgruppe“ (Bill Ramsey). Lieder vor den Zeiten der heutigen Musikindustrie, der Schnelllebigkeit und der Melodien, die doch irgendwie alle gleich klingen. Deutsche Schlagerkultur geht weit zurück, und fragt man unsere Großeltern, gibt es zu jedem Lied auch die passende Geschichte, Erinnerungen, oder Gedichte mit Witz, Scharm und Botschaft. Wer guckt nicht gerne die guten alten Filme mit Peter Alexander und Heiz Erhard. Wer kennt sie nicht, die „roten Lippen , die man küssen soll“, oder die Dame die keine Schokolade , sondern lieber einen Mann will (Trude Herr). Es sind Melodien, die verbinden, Texte, die alle kennen, Erinnerungen, die wach gerüttelt werden. Eine Reise der Schlagergeschichte mit Ohrwürmern aus den 1930-er Jahren bis 2020. Eine Hommage an vergangene Melodien der 30er bis Heute. Mitsingen, Mitschunkeln und Staunen ist erlaubt. Beginn ist um 20 Uhr.