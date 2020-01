Empfehlung - Schlager und Elektro: Das bieten die Festivals am FMO

Greven Bei den beiden Events stehen vor allem Schlager und Elektro im Vordergrund. Den Auftakt des Festival-Doppelpacks macht am 7. August 2020 die Schlagerparty Halleluja. Wie der Veranstalter, die La Viesta GmbH, ankündigt, werden an diesem Tag vor allem die Liebhaber von Schlager und Musik aus den 80ern und 90ern auf ihre Kosten kommen. Weiter geht es einen Tag später mit Terminal X; einem Festival, das sich vor allem an Fans von Elektro, Hardstyle und Deutsch-Rap richtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/schlager-und-elektro-das-bieten-die-festivals-am-fmo-342004.html