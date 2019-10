Empfehlung - Schaden am FMO-Parkhaus geht „in die Millionen“

Münster Nach dem Brand in einem Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) geht die Schadenssumme „in die Millionen“, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Das Feuer war am Montagabend im Parkhaus ausgebrochen. Im ersten und zweiten Obergeschoss waren durch das Feuer mehr als 70 Autos stark beschädigt und zum Teil komplett zerstört worden. Es werde weiterhin nach der Brandursache gesucht, sagte der Polizeisprecher. Sachverständige werten dazu Bilder aus einer Videoüberwachung aus. Eine Brandstiftung hatten die Ermittler am Donnerstag bereits ausgeschlossen. „Jetzt eine konkrete Zahl zu nennen, ist unseriös“, sagt FMO-Sprecher Andrés Heinemann auf Nachfrage. Es dauere vermutlich noch Wochen, bis der Schaden konkret zu beziffern sei. Doch auch er ist sich sicher: Der Schaden liege „im Millionenbereich“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/schaden-am-fmo-parkhaus-geht-in-die-millionen-324599.html