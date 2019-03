Rüdiger Hoffmann kommt mit neuem Programm nach Rheine

Rheine Rüdiger Hoffmann ist längst eine Ikone des deutschen Humors. Mit seinem Markenzeichen, der mit Hingabe zelebrierten ostwestfälischen Langsamkeit, ist er einer der Big Player der Comedy-Szene. Niemand kann so punktgenau Pointen setzen und dabei gleichzeitig perfekte emotionale Selbstbeherrschung inszenieren wie „Mister fünfundzwanzig Volt“.

Mit dem inzwischen zwölften Liveprogramm macht der Comedian im April endlich wieder Halt in der Stadthalle der Emsstadt Rheine. Und er verspricht: „ab jetzt ist alles mega. Auch bei Ihnen!“ Ob Partnerschaft, Power-Diät, Pärchenclub oder Pubertät: Rüdiger Hoffmann geht dahin, wo es wehtut. Und zwar vor Lachen. Scheitern als Schicksal und Chance: Rüdiger Hoffmann wird das Leben seiner Zuschauer verändern.

Hoffmann tritt am Donnerstag, 4. April, ab 20 Uhr in der Stadthalle in Rheine auf. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region.