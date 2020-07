Rock‘n‘Popmuseum: Katalog zur Beethovenausstellung liegt vor

Gronau Über zwei Jahre Recherchearbeit und viel Herzblut stecken in dem zweihundertseitigen Ausstellungskatalog, der ursprünglich mit der großen Sonderausstellung „Ludwig lebt! Beethoven im Pop“ erscheinen sollte. Gemeinsam mit den Wissenschaftlern Professor Dr. Moritz Basler, Professor Dr. Michael Custodis und Anna Seidel von der Universität Münster hat das Team des Rock’n‘Popmuseums die ursprünglich für Mai 2020 geplante Sonderausstellung „Ludwig lebt! Beethoven im Pop“ erarbeitet. Die Sonderausstellung wurde coronabedingt auf März 2021 verschoben – den Katalog gibt es schon jetzt.

„Während der ausgiebigen Recherchearbeit hat sich ein so großer Kosmos eröffnet, dass neben der Ausstellung ein beachtlicher Katalog entstanden ist. Dieser ist dabei keineswegs nur ein Begleitstück zur Ausstellung. Der Katalog ist, wie die Ausstellung, sehr aussagekräftig und steht für sich allein. Er dient ergänzend zur Sonderausstellung und öffnet komplett neue Blickwinkel“, erklärt Kurator Dr. Thomas Mania. Professor Dr. Michael Custodis erläutert: „,Beethoven im Pop‘ wurde bisher in diesem Umfang noch nie erforscht – bis jetzt. Das Thema funktioniert. Beethoven zieht sich wie ein roter Faden durch Film, Musik und Literatur. An vielen Stellen haben wir Beethoven entdeckt, wo wir ihn nie vermutet hätten. Nicht alle Ergebnisse haben es in die Ausstellung geschafft, diese sind unter anderem im Katalog zu finden.“

In Hollywood-Streifen oder Stummfilmen, in Comics und auf Punk-Platten, bei Jazz-Konzerten und auf Werbeplakaten – der Ausnahmekomponist Ludwig van Beethoven ist in vielen verschiedenen Medien zu finden. Der Katalog und die große Sonderausstellung bilden die zahlreichen Berührungspunkte in unterschiedlichen Gestaltungsformen ab. Durch Fotos, Geschichten und Interviews wird das Phänomen Beethoven im Katalog intensiviert. „Der Katalog ist eine Art Auftakt für uns. Er weckt die Neugierde auf die Ausstellung und die Begeisterung wird größer“, freut sich Autor Professor Dr. Moritz Basler. Autorin Anna Seidel ergänzt: „Den fertigen Katalog zu sehen, ist wie etwas Großes loslassen, aber auch an etwas festhalten, worauf weiter aufgebaut werden kann. Das Projekt ist noch nicht zu Ende gedacht – vielleicht wird es irgendwann einen zweiten Band geben.“

Dr. Sven Solterbeck vom Waxmann-Verlag bringt die Euphorie und das Engagement der Autoren auf den Punkt: „Die positive Begeisterung für die Person Ludwig van Beethoven und seine Werke war allgegenwärtig. Daraus ist ein hervorragender Katalog entstanden, der Vorfreude auf die Ausstellung macht.“ Der Ausstellungskatalog „Ludwig lebt! Beethoven im Pop“ ist im Handel erhältlich.